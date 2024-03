Basket, la Virtus Bologna sfida l’Olympiacos Pireo in Eurolega. Le V-nere devono vincere lo scontro diretto in vista dei playoff

Ad una settimana dalla vittoria casalinga contro gli spagnoli del Valencia (81-74), la Virtus Bologna vola in Grecia per affrontare l’Olympiacos Pireo nella ventottesima giornata dell’Eurolega – palla a due alle ore 21:00 ora italiana – in uno scontro diretto che vale molto in vista dei playoff ad una manciata di turni dal termine della stagione regolare.

I bianconeri vogliono dare continuità al successo di giovedì scorso per cercare di rimanere nella parte alta della classifica, con i bolognesi a quota 17-10 di record al pari di Panathinaikos Atene, Fenerbahce Istanbul ed AS Monaco. Concludere la stagione regolare almeno al quarto posto garantirebbe il fattore campo a favore in caso di arrivo a gara-5, ma la concorrenza è agguerrita e la Virtus deve anche riscattare il ko rimediato in Campionato domenica contro la Dinamo Sassari nel lunch-match. Coach Luca Banchi spera di recuperare una delle sue pedine più importanti ovvero Tornike Shengelia, con il georgiano uscito nei minuti finali del match casalingo contro il Valencia a causa di un lieve infortunio. L’attacco bolognese potrà contare come sempre sulle fiammate di Capitan Marco Belinelli, finora il miglior cecchino con 14.8 punti di media a partita. In cabina di regia Alessandro Pajola e Daniel Hackett si alterneranno alzando il muro difensivo all’occorrenza, con Jordan Mickey che controllerà il pitturato – 4.4 rimbalzi per l’americano finora – insieme al pari-ruolo Ante Zizic.

L’Olympiacos Pireo si presenta allo scontro diretto contro la squadra emiliana per cancellare anche il ko rimediato all’andata alla Segafredo Arena, con i greci che inseguono la Virtus ad una sola vittoria di distacco (16-11 è difatti lo score dei vice-campioni in carica). Gli ateniesi sono in striscia positiva in Europa da ben quattro partite, con l’ultimo ko che risale al remake della finale dello scorso anno contro il Real Madrid (90-85) del 25 gennaio. La compagine ellenica ha salutato in estate un paio di giocatori di peso come Sasha Vezenkov – volato in NBA – e Kostas Sloukas passato agli acerrimi cugini del Panathinaikos Atene, ma può fare affidamento ad un realizzatore costante come Alec Peters (14.3 punti e 5.1 rimbalzi per l’ala americana ex Baskonia) ben coadiuvato dal connazionale Isaiah Canaan (12.4 punti per la guardia con un passato anche in NBA tra Milwaukee Bucks e Phoenix Suns). Chiavi del gioco affidate all’esperto playmaker Thomas Walkup, che viaggia a 4.7 assist di media sfiorando anche la doppia cifra alla voce ‘punti realizzati’ (9.3).