LIVE Biathlon, Sprint maschile Canmore 2024 in DIRETTA: gli azzurri possono sorprendere

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Canmore in Canada, gara di apertura dell’ultima tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Nel 2024 il sipario cala in un contesto inusuale, quello di Canmore, in Canada. In realtà si tratta di un ritorno al passato, perché queste nevi hanno già ricoperto il ruolo di epilogo dell’inverno. Si deve però risalire la corrente del tempo di tre decenni (1991 e 1994).

Il comprensorio dell’Alberta è una delle quattro località canadesi ad aver ospitato il massimo circuito maschile. Le altre sono Hinton (sempre nell’Alberta), Val Cartier (Quebec) e Whistler Mountain (British Columbia). Canmore è però l’impianto più utilizzato, avendo mandato in scena 11 gare individuali e 6 a squadre. La straordinaria vittoria di Johannes Boe a Soldier Hollow, partito dalla diciassettesima posizione nella Sprint, ha ribaltato il trend delle ultime tappe, durante le quali suo fratello Tarjei aveva costantemente ridotto il distacco in classifica generale. Alla fine, il detentore della sfera di cristallo ha mantenuto un vantaggio di 62 punti, rispetto ai 59 precedenti, offrendo la prospettiva di gare intense a Canmore. È un cambiamento notevole rispetto alla stagione precedente, quando Johannes Boe ha vinto la Coppa del Mondo quasi senza sforzo. L’esito della Sprint sarà cruciale per determinare se l’emozione continuerà fino alla Mass Start finale.

In casa Italia Tommaso Giacomel, che si è piazzato ottavo nella Sprint e sesto nell’Inseguimento a Soldier Hollow, mantiene ancora vive le speranze di entrare tra i primi dieci in classifica alla fine della stagione, attualmente dominata dallo svedese Samuelsson, che ha un vantaggio di 29 punti sull’italiano. Al via ci saranno Didier Bionaz, a caccia di un risultato di prestigio, il veterano Lukas Hofer, tornato su buoni livelli dopo il lungo stop per infortunio, e due atleti che hanno già centrato più volte la zona punti, Elia Zeni e Patrick Braunhofer.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sprint maschile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Canmore in Canada, gara di apertura dell'ultima tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024 in programma oggi, venerdì 15 marzo, alle ore 17.40.