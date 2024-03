Matteo Berrettini rimonta Cazaux da 3-5 nel 3° set e accede ai quarti del Challenger di Phoenix!

Che rimonta di Matteo Berrettini! Un successo fantastico da parte del giocatore romano che batte Arthur Cazaux con il punteggio di 3-6 6-1 7-5 nella prosecuzione nel match interrotto ieri e si qualifica per i quarti di finale del Challenger 175 di Phoenix. Continuano ad arrivare segnali più che positivi dopo il debutto contro Hugo Gaston: un avversario più difficile è stato piegato dopo la lunga interruzione per pioggia. Ora ai quarti di finale c’è un altro francese: Terence Atmane.

Si è ripartiti infatti dal 6-3 del primo set, nel quale Berrettini non aveva avuto grandi chance se non una palla break nel primo game e aveva fondamentalmente pagato un game “bucato”, perdendo il primo parziale per un turno di servizio perso a zero sul 2-3.

La reazione è stata furente nel secondo set: immediato il break al rientro in campo da parte di Berrettini con un fantastico slice lungolinea di rovescio in difesa rifinito dal passante di dritto. Dopo un primo game del set in cui è andato ai vantaggi, il servizio carbura e Matteo non concede più nulla nonostante condizioni difficili: fa in tempo a trovare il doppio break per via di qualche regalo di dritto del francese e andare sul 5-1 40-15, salvo venir fermato da un’altra interruzione per pioggia. Dopo circa un’ora e dieci minuti si riparte e Berrettini riesce ad aggiudicarsi il secondo set per 6-1.

Nel terzo è ancora Berrettini a partire bene con il break piazzato nel terzo gioco grazie a una serie di errori di Cazaux in uscita dal servizio. Il romano però incappa in un game negativo e si fa immediatamente rimontare, spreca due palle break sul 3-3 e ha un altro passaggio a vuoto sul 4-3. Il transalpino si ritrova quindi 5-3 e a servire per il match e da qui comincia una serie di disastri: perde quattro game di fila e due game al servizio consecutivi, giocando con troppa fretta. Diverse soluzioni, fra cui smorzate e discese a rete che dimostrano la voglia di uscire dallo scambio per tirarsi fuori dal momento di tensione. Berrettini così approfitta e rimonta, vincendo una partita incredibile da 3-5 nel set decisivo.