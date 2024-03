Challenger Phoenix, Matteo Berrettini torna a vincere! Rimonta su Gaston e accesso agli ottavi

194 giorni dopo, Matteo Berrettini è tornato in campo e l’ha fatto nel Challenger di Phoenix (USA), torneo a cui è particolarmente affezionato visto il successo del 2019. Il tennista italiano ha ripreso nel suo incedere con una vittoria in rimonta contro il francese Hugo Gaston (n.85 del ranking) con lo score di 3-6 6-3 6-1 in 1 ora e 42 minuti di partita. Dopo un primo set particolarmente falloso, Matteo ha trovato la quadra, facendo la differenza soprattutto al servizio e mettendo in mostra alcuni vincenti di dritto micidiali. Qualificazione agli ottavi di finale centrata, dove affronterà il vincente del match tra il transalpino Arthur Cazaux e il qualificato australiano Adam Walton.

Nel primo set l’approccio di Berrettini è aggressivo: transizione verso la rete per accorciare al meglio gli scambi. Il romano si costruisce una palla break in apertura, ma manca precisione nel momento di mettere a segno il colpo risolutivo. Un aspetto purtroppo ricorrente nella frazione del classe ’96 del Bel Paese. Nel quarto game, infatti, la prima di servizio latita e Matteo sbaglia in fila quattro dritti, la maggior parte non impossibili. Un break che Gaston gestisce in maniera saggia fino alla fine del parziale, non dando l’opportunità al tennista nostrano di tornare in auge e provocandone non pochi errori. Sul punteggio di 6-3 cala il sipario.

Nel secondo set Berrettini sale di livello, soprattutto con il fondamentale del servizio, mettendo a segno 5 ace solo in questo parziale. Nel secondo game, con alcune risposte potenti e l’ottima transizione verso la rete, c’è il break. Nel quarto gioco Matteo potrebbe bissare, ma non sfrutta ben sei palle break. Gaston non riesce a incidere perché la battuta dell’italiano è devastante e sullo score di 6-3 l’ex n.6 del mondo può esultare.

Nel terzo set, dopo lo scambio di “cortesie” nei primi giochi (break e contro-break), il romano dilaga, agevolato anche da un avversario sempre più falloso nei turni al servizio. Di contro, il rendimento con questo colpo del romano è molto convincente. In questo modo, la partita si chiude sul 6-1 in favore del nostro portacolori. Dando uno sguardo alle statistiche, da rimarcare i 10 ace messi a segno dal n.154 del ranking, con l’83% dei punti vinti con la prima di servizio in campo.