Football americano, nella week 3 della IFL successi per Dolphins, Rhinos e Guelfi

Sono andati in scena nel corso del fine settimana gli incontri valevoli per la terza settimana della IFL – Italian Football League 2024. Nei tre match in programma abbiamo assistito ad un successo schiacciante dei Rhinos Milano contro i Warriors Bologna (48-7), quindi vittoria comoda anche per i Guelfi Firenze contro i Marines Lazio (37-15) mentre si è conclusa in maniera tiratissima la sfida tra Dolphins Ancona e Panthers Parma (25-24).

RISULTATI WEEK 3

DOLPHINS Ancona PANTHERS Parma 25-24 RHINOS Milano WARRIORS Bologna 48-7 GUELFI Firenze MARINES Lazio 37-15

CLASSIFICA IFL 2024