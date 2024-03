Volley femminile, le migliori italiane della 25ma giornata di A1. Alessia Orro, l’onore delle armi! Si rivede Chirichella

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 25ª GIORNATA DI SERIE A1

ALESSIA ORRO Quanta sfortuna per l’alzatrice di Milano che, nel momento clou, deve fermarsi per un po’ a causa di una distorsione alla caviglia. Grazie anche alla sua prestazione le milanesi erano riuscite a mettere sotto un’esuberante Firenze.

ELENA PERINELLI Una delle anime di Casalmaggiore che continua a credere nell’accesso ai playoff. Chiude la sua prestazione con 10 punti, il 52% in ricezione, il 42% in attacco, un muro e un ace.

FRANCESCA MICHIELETTO Nel giorno in cui Trento saluta il suo pubblico e la A1, la schiacciatrice di casa sfodera una bella prestazione che permette all’Itas di battere Busto Arsizio. Per lei 21 punti, il 41% in attacco, il 42% in ricezione, un ace e due muri.

MARINA LUBIAN Torna titolare e contribuisce attivamente al successo contro Pinerolo. Chiude con 11 punti, 2 ace, un muro e un ottimo 62% in attacco.

EKATERINA ANTROPOVA Altra prestazione di sostanza dell’azzurra di Scandicci, che chiude il match contro Roma con 18 punti, il 52% in attacco, 3 ace e 2 muri.

ELENA ROLANDO Viene chiamata in causa nel turnover di Chieri e sfodera una bella prestazione nel derby di Cuneo con il 71% in ricezione e qualche bella difesa.

CRISTINA CHIRICHELLA Protagonista assoluta nella sfida contro Bergamo. Chiude con 13 punti in tre set, 4 muri, il 63% in attacco e un ace. Si vuole riprendere il posto da titolare.