NBA, risultati della notte (18 marzo): Irving e Adebayo fanno impazzire Dallas e Miami. Vincono Boston e Milwaukee

Sono sette le partite di una notte NBA ricca di emozioni e colpi di scena. Una clamorosa magia di Kyrie Irving sulla sirena dell’ultimo quarto regala la vittoria ai Dallas Mavericks sui Denver Nuggets per 107-105. Succede tutto negli ultimi venticinque secondi, prima con il pareggio firmato dalla tripla di Luka Doncic, poi l’errore di Jamal Murray ed infine l’incredibile prodezza di Irving, che segna un canestro irreale con la mano mancina.

Doncic ha vinto la sfida a distanza con Jokic. Lo sloveno ha concluso il suo match con 37 punti e 10 rimbalzi, mentre il serbo ha messo a referto 16 punti e 11 rimbalzi con anche 7 assist. Decisivo come detto Kyrie Irving, che ha chiuso con 24 punti, 9 assist e 7 rimbalzi.

Quello di Irving non l’unico buzzer beater della notte NBA, visto che anche Bam Adebayo regala un importante successo a Miami nella corsa ad un posto diretto per i playoff. Il lungo degli Heat firma la tripla della vittoria proprio sulla sirena contro i Detroit Pistons, sconfitti 104-101. Doppia doppia per Adebayo (20 punti e 17 rimbalzi), ma è Duncan Robinson il protagonista con 30 punti. Simone Fontecchio parte in quintetto per Detroit, gioca quasi 35 minuti e chiude con 13 punti e 8 rimbalzi.

Another look at the game winner because why not pic.twitter.com/3GjZi4An8Z — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 17, 2024

Quinta vittoria consecutiva per i Boston Celtics, che hanno vita facile contro i Washington Wizards. La squadra con il miglior record della lega supera quella con quello peggiore per 130-104. Partita finita già all’intervallo con Boston avanti di ventotto punti (81-53). Sam Hauser firma il suo career high con 30 punti ed anche Jayson Tatum ne mette altrettanti, mentre per Washington il migliore è Jordan Poole con 31 punti.

Una pioggia di triple (24) ed un primo tempo da 82 punti permettono ai Milwaukee Bucks di superare i Phoenix Suns per 140-129, nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo. Decisive le doppie doppie di Damian Lillard (31 punti e 16 assist) e Bobby Portis (31 punti e 10 rimbalzi). A Phoenix non bastano i 28 punti di Bradley Beal e i 25 dell’ex Grayson Allen.

Un Paolo Banchero da 29 punti trascina gli Orlando Magic alla vittoria per 111-96 contro i Toronto Raptors, arrivati al settimo ko consecutivo. Bel successo esterno degli Atlanta Hawks, che espugnano il campo dei Los Angeles Clippers per 110-93 con 21 punti di Dejounte Murray. Successo dopo un tempo supplementare per i San Antonio Spurs sui Brooklyn Nets per 122-115 con un Victor Wembanyama da 33 punti, 15 rimbalzi e 7 assist.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Milwaukee Bucks – Phoenix Suns 140-129

Detroit Pistons – Miami Heat 101-104

Dallas Mavericks – Denver Nuggets 107-105

Orlando Magic – Toronto Raptors 111-96

Washington Wizards – Boston Celtics 104-130

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 122-115 d.t.s

Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks 93-110