F1 su TV8, GP Bahrain 2024: orario gara in chiaro, programma, differita, streaming

Il Gran Premio del Bahrain 2024 di Formula 1 si disputerà nella giornata di sabato 2 marzo. La prima gara del Mondiale prenderà il via alle ore 16.00 italiane.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GP DEL BAHRAIN DI F1 ALLE 16.00

Sarà la ventesima edizione dell’appuntamento, entrato in calendario nel 2004. Da allora, l’evento mediorientale ha segnato il passo solo nel 2011, quando non si corse a causa dei tumulti legati alla “Primavera Araba”.

Lo scorso anno, la Red Bull realizzò una doppietta. Vinse Max Verstappen davanti a Sergio Perez. Il podio fu completato dall’Aston Martin di Fernando Alonso. Chi saranno i protagonisti del 2024 e come scoprirlo seguendo la gara in TV?

PROGRAMMA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 2 marzo

Ore 21.35 – Differita in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP BAHRAIN 2024 F1 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio del Bahrain.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Sakhir. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio del Bahrain, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 GP BAHRAIN 2024

Sabato 2 marzo

Ore 16.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)

REPLICHE SKY SPORT F1 GP BAHRAIN 2024

La gara sarà riproposte più volte su Sky Sport F1 (207).

Le repliche sono programmate alle ore 21.25 e 23.55 di sabato.

Dopodiché, dalla notte di domenica, la gara sarà ritrasmessa a ciclo continuo anche nei giorni seguenti.