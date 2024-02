F1, cambia il format del weekend in occasione delle Sprint Race. Novità anche per Power Unit e DRS

A circa un mese dal via ufficiale della nuova stagione (sabato 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain) arrivano importanti novità per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2024. La F1 Commission (che si è ritrovata oggi alla presenza del presidente e amministratore delegato Stefano Domenicali e del responsabile delle monoposto della Fia Nikolas Tombazis) ha annunciato una serie di variazioni sia per quanto riguarda il format dei weekend di gara, sia per quel che concerne il regolamento di gara. Andiamo, come sempre, nello specifico.

CAMBIO DI FORMAT DEL WEEKEND DI GARA

Le novità arrivano sul programma dei fine settimana nei quali si disputeranno le 6 gare Sprint (quindi GP Cina, GP Miami, GP Austria, GP Austin, GP San Paolo e GP Qatar). Cambia, infatti, il format del weekend. Ora nella giornata di venerdì si svolgeranno le prove libere 1 e le qualifiche per la gara Sprint (che, quindi, vengono anticipate di un giorno rispetto a quanto visto nel 2023). Il sabato invece si correrà la Sprint Race e andranno in scena le qualifiche per la gara vera e propria che, come sempre, si disputerà nella giornata di domenica.

NUMERO POWER UNIT

Su questo punto non ci sono cambiamenti rispetto a quanto previsto: viene confermata infatti per il 2024 e il 2025 la dotazione di 4 Power Unit per ogni pilota prima di incappare nella penalità.

UTILIZZO DRS

L’ala mobile in gara verrà anticipata ad un giro, invece dei tradizionali due dopo il via, oppure in concomitanza con la ripartenza dopo l’uscita della Safety Car. La F1 ha deciso di estendere questa regola ad ogni appuntamento della stagione, e non solo alle gare Sprint.