DIRETTA MotoGP, GP Qatar 2024 LIVE: alle 17.00 la Sprint Race, Martin fa da lepre

16.40 Piloti in attività con vittorie a Lusail:

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2021}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}

1 – DI GIANNANTONIO Fabio (ITA) {2023}

16.37 Piloti con più vittorie:

Casey STONER e Valentino ROSSI (4)

L’australiano ha vinto nel 2007, 2008, 2009, 2011

Il Dottore ha trionfato nel 2005, 2006, 2010, 2015

16.36 Entrato in calendario nel 2004, dal 2008 il GP qatariota ha la peculiarità di essere l’unico a tenersi in notturna. Va rimarcato come la pista di Lusail abbia ospitato 20 gare valevoli per il Mondiale di MotoGP. Pur “saltando un giro” nel 2020 a causa della pandemia, ha recuperato nel 2021, organizzando un double header e un estemporaneo GP di Doha.

16.33 La griglia di partenza:

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Aleix Espargarò (Aprilia)

3. Enea Bastianini (Ducati)

4. Brad Binder (KTM)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Marc Marquez (Ducati)

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

8. Pedro Acosta (KTM)

9. Alex Marquez (Ducati)

10. Maverick Vinales (Aprilia)

11. Jack Miller (KTM)

12. Raul Fernandez (Aprilia)

13. Johann Zarco (Honda)

14. Miguel Oliveira (Aprilia)

15. Marco Bezzecchi (Ducati)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Joan Mir (Honda)

18. Augusto Fernandez (KTM)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Luca Marini (Honda)

22. Franco Morbidelli (Ducati)

16.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 17.00 inizierà la prima Sprint Race del Mondiale di MotoGP 2024.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint valevole per il Gran Premio del Qatar 2024, primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo i test invernali e le prove cronometrate di questo weekend, è arrivato il momento di fare davvero sul serio con la manche inaugurale del campionato che mette in palio punti importanti per la classifica generale.

Si preannuncia una bagarre feroce e dall’esito abbastanza incerto per le posizioni di vertice, con Jorge Martin che scatta dalla pole position con la sua Ducati Pramac davanti all’Aprilia di Aleix Espargarò e alla Ducati Factory di Enea Bastianini. Seconda fila estremamente interessante e composta nell’ordine dalla KTM di Brad Binder e dal ducatisti Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

Attenzione poi in terza fila alla Ducati GP23 di Fabio Di Giannantonio (vincitore a sorpresa dell’ultimo GP in Qatar), che precede la KTM del fenomenale rookie spagnolo Pedro Acosta e la Ducati di Alex Marquez. Da monitorare poi il tentativo di rimonta delle Aprilia di Maverick Viñales, Raul Fernandez e Miguel Oliveira, oltre ad un Marco Bezzecchi in difficoltà però con la Desmosedici GP23 sin dai test.

Appuntamento fissato dunque alle ore 17.00 italiane sul circuito di Lusail per la partenza della prima Sprint stagionale di MotoGP. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della manche con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dello spettacolo della classe regina del Motomondiale: buon divertimento!