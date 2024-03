A che ora la MotoGP oggi in tv: programma GP Qatar 2024, qualifiche e Sprint Race

Si entra ufficialmente nel vivo del fine di settimana del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Motomondiale 2024. Si accendono i riflettori sul tracciato di Lusail e lo faranno con un sabato di grandissima importanza. Oltre alle qualifiche delle tre classe, infatti, vivremo la prima Sprint Race della stagione.

Il sabato sulla pista qatariota prenderà il via con le seconde sessioni di prove libere delle tre classi. Alle ore 10.10 toccherà alla Moto3, alle ore 10.55 sarà la volta della Moto2, quindi alle ore 11.40 si chiuderà con la MotoGP con le pre-qualifiche rimandate ieri. La classe regina poi si tufferà nelle qualifiche (ore 12.40), che comporranno la griglia di partenza della Sprint Race che scatterà alle ore 17.00 italiane.

Le qualifiche delle altre due classi, invece, vedranno quella della Moto3 prendere il via alle ore 14.50, mentre quella della classe mediana scatterà alle ore 15.45. Quali saranno i piloti che conquisteranno la prima pole position della stagione e, soprattutto, quale sarà il protagonista della MotoGP a centrare il primo successo nella Sprint Race?

Come seguire la giornata in tv? Il sabato del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà le prove libere. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili in chiaro le qualifiche e le gare. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su Tv8.it saranno disponibili in diretta qualifiche e Sprint Race. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

CALENDARIO GP QATAR MOTOGP 2024 OGGI

Sabato 9 marzo (orari italiani)

Ore 10.10-10.40, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.55-11.25, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.40-12.10, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.40-12.55, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.05-13.20, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.50-15.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.15-15.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.45-16.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 16.10-16.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 17.00, MotoGP, Sprint (11 giri) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8

