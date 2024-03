MotoGP, Martin in pole nel GP del Qatar. Bastianini in prima fila, sbavatura per Bagnaia

Jorge Martin si conferma un qualificatore eccezionale e conquista la pole position del Gran Premio del Qatar 2024, in occasione del primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta della 14ma partenza al palo in top class (la 35ma complessiva nel Motomondiale, contando anche Moto3 e Moto2) per lo spagnolo del Team Pramac, capace di polverizzare il record ufficiale del circuito di Lusail con uno strepitoso crono di 1’50″789.

“Martinator” ha preceduto di 83 millesimi l’Aprilia di un brillante Aleix Espargarò e di 86 millesimi la Ducati ufficiale di un ottimo Enea Bastianini, a completare la prima fila della griglia per la Sprint Race e per la gara lunga della domenica. Quarto posto a 124 millesimi dalla vetta per la KTM del sudafricano Brad Binder, davanti alle Ducati del campione iridato in carica Francesco Bagnaia (5° a 0.139 con una sbavatura nel suo giro più veloce) e dell’otto volte campione del mondo Marc Marquez (6° a 0.172 con la GP23 del Team Gresini).

Prestazione positiva anche per il romano Fabio Di Giannantonio, 7° a 230 millesimi dalla pole con la Ducati GP23 del team Pertamina Enduro VR46, ma va evidenziata anche la splendida ottava piazza del rookie iberico Pedro Acosta alla prima qualifica della carriera in MotoGP con la KTM del team Red Bull GasGas Tech 3 davanti alla Desmosedici di Alex Marquez.

Eliminati in Q1 gli altri italiani, che dovranno quindi partire nelle retrovie: 15° Marco Bezzecchi (Ducati GP23), 21° Luca Marini (Honda) e 22° un Franco Morbidelli (Ducati GP24) ancora non al meglio dopo l’incidente di Portimao. Molto male sul giro secco le Yamaha, entrambe escluse dal Q2, con Fabio Quartararo 16° e Alex Rins 20°.

RISULTATI QUALIFICHE GP QATAR MOTOGP 2024