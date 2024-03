Cosa deve fare Sinner per diventare n.2 del mondo? Tutte le combinazioni a Indian Wells

Il sorteggio del tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells ha proposto l’eventuale scontro tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale: per questo motivo variano leggermente le combinazioni che portano l’azzurro al numero 2 del ranking mondiale a partire da lunedì 18 marzo.

L’azzurro, in realtà, in California parte già da numero 2 virtuale del mondo, con 105 punti di margine su Carlos Alcaraz, mentre il vantaggio dell’italiano su Daniil Medvedev sarà di 795 punti. Il russo, anch’egli in corsa per il numero 2 ATP, potrà incontrare uno tra Sinner ed Alcaraz soltanto in finale.

Alcaraz resterà secondo in caso di vittoria o finale ad Indian Wells. Sinner scavalcherà Alcaraz nel caso in cui si dovesse concretizzare uno di questi tre scenari: lo spagnolo non arriva ai quarti, oppure lo spagnolo perde ai quarti ma l’azzurro arriva agli ottavi, oppure l’azzurro batte lo spagnolo in semifinale.

Sinner resterà davanti a Medvedev nel caso in cui si dovesse concretizzare uno di questi due scenari: l’azzurro arriva in semifinale, oppure il russo non vince il torneo. Non potrà essere in alcun modo insidiato il serbo Novak Djokovic, che resterà, in ogni caso, il numero 1 del mondo anche dopo Indian Wells.

RANKING ATP UFFICIALE 4 MARZO

1 Novak Djokovic 9675

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Jannik Sinner 8270

4 Daniil Medvedev 7715

RANKING ATP LIVE 5 MARZO

1 Novak Djokovic 9675

2 Jannik Sinner 7910

3 Carlos Alcaraz 7805

4 Daniil Medvedev 7115

SINNER SUPERA ALCARAZ SE…

1) lo spagnolo non arriva ai quarti, oppure

2) lo spagnolo perde ai quarti ma l’azzurro arriva agli ottavi, oppure

3) l’azzurro batte lo spagnolo in semifinale.

SINNER RESTA DAVANTI A MEDVEDEV SE…

1) l’azzurro arriva in semifinale, oppure

2) il russo non vince il torneo.