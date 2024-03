Simona Halep può tornare a giocare! Il TAS di Losanna accoglie il ricorso, squalifica ridotta sensibilmente

Il TAS di Losanna ha espresso il proprio verdetto sulla vicenda doping che ha riguardato Simona Halep. L’ex numero 1 al mondo aveva presentato ricorso per la squalifica di quattro anni comminata dal tribunale indipendente dell’ITF e il Tribunale Arbitrale dello Sport lo ha parzialmente accolto. Lo stop passa da quattro anni a nove mesi e, nei fatti, la giocatrice rumena potrà tornare in campo già da domani. La sospensione seguita alle risultanze del test anti-doping era infatti già incominciata il 7 ottobre 2022, dunque i nove mesi sono già abbondantemente trascorsi.

Ricordiamo che in primo appello era stata imputatati all’atleta la presenza di una sostanza proibita (il Roxadustat) in un campione di urina raccolto durante gli US Open 2022 e una violazione relativa al passaporto biologico. Il TAS ha dichiarato che Simona Halep ha dimostrato che la positività al Roxadustat è stata conseguenza di una contaminazione e non intenzionale. Nello specifico, si legge, “sebbene il Collegio abbia ritenuto che la signora Halep avesse un certo livello di colpa o negligenza per le sue violazioni, in quanto non ha esercitato sufficiente attenzione nell’uso dell’integratore Keto MCT, ha concluso che non ha avuto una colpa o una negligenza significativa”.

Per quanto concerne il secondo capo di imputazione, il TAS ha affermato che sarebbe stato appropriato fare riferimento ai “risultati di un campione di sangue privato fornito dalla signora Halep il 9 settembre 2022 nel contesto di un intervento chirurgico avvenuto poco dopo”. Inoltre, si legge, “tali risultati e le dichiarazioni pubbliche della signora Halep di non voler gareggiare per il resto dell’anno solare 2022 hanno inciso sulla plausibilità degli scenari di doping su cui si è basato il Tribunale Indipendente ITF”.

Il Tribunale di Losanna ha stabilito anche che l’ITIA dovrà risarcire l’atleta con 20.000 franchi svizzeri, come “contributo per le spese legali e le altre spese sostenute in relazione al presente procedimento arbitrale”. Simona Halep potrà proseguire la propria battaglia legale per ottenere ulteriori risarcimenti e nel frattempo si attende di sapere quando e dove tornerà in campo.