Sorteggio Indian Wells 2024: Sinner nella parte bassa del tabellone con Alcaraz e tra tante insidie. Arnaldi e Cobolli poco fortunati

Si è tenuta dopo le 00.00 italiane la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento outdoor della California si prevede un torneo di altissimo livello, visto il roster dei partecipanti. Novak Djokovic (n.1 del mondo) torna a giocare in questo evento a distanza di cinque anni dall’ultima volta, dopo i problemi legati al vaccino anti-Covid che non gli avevano permesso di affrontare la trasferta negli States.

Il nome di Nole si aggiunge a quello di Rafa Nadal, altro esponente della vecchia guardia e nel tabellone principale grazie alla regola del ranking protetto, in campo dopo due mesi dopo l’infortunio nell’ATP250 di Brisbane. Chiaramente, grande attesa per Jannik Sinner che, dopo i successi negli Australian Open e di Rotterdam, è tra i favoriti per il successo di questo torneo, insieme a Djokovic, allo spagnolo Carlos Alcaraz (detentore del titolo) e al russo Daniil Medvedev. A difendere i colori azzurri, oltre all’altoatesino, ci saranno Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Fabio Fognini, beneficiario di una wild card da parte degli organizzatori.

Jannik farà il proprio esordio al secondo turno, godendo del bye, e affronterà uno tra l’australiano Thanasi Kokkinakis e l’americano Marcos Giron, giocatori da non sottovalutare sul cemento outdoor. In un potenziale terzo turno ci potrebbe essere il tedesco Jan-Lennard Struff prima di un ipotetico incrocio negli ottavi contro Ben Shelton. Inserito nella parte bassa, la stessa di Alcaraz, il nostro portacolori potrebbe incrociare il russo Andrey Rublev nei quarti prima di confrontarsi con lo spagnolo.

Nella parte bassa anche Arnaldi e non così fortunato: esordio complicato contro il francese Luca Van Assche e il vincente del confronto se la vedrà con il citato Alcaraz. Carlitos, da dire, che potrebbe giocare in un possibile terzo round contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

Gli altri quattro italiani nella parte alta. Sonego giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic e in un ipotetico secondo turno potrebbe sfidare il britannico Cameron Norrie. Cobolli giocherà contro lo spagnolo Carballes Baena e, in caso di vittoria, se la vedrebbe contro Medvedev. Fognini sfiderà l’altro iberico Zapata Miralles e, qualora vincesse, giocherebbe contro l’argentino Sebastian Baez.

In conclusione Lorenzo Musetti godrà del bye e se la vedrà nel secondo turno con il vincente della partita tra l’olandese Botic van de Zandschulp e il canadese Denis Shapovalov (ranking protetto). A proposito di Canada, stuzzicante nello stesso spicchio di tabellone la sfida tra Milos Raonic (wild card) e Nadal. Chi la spunterà giocherà il secondo turno contro il danese Holger Rune.

Per quanto riguarda Djokovic, un percorso che lo vedrà impegnato nel secondo round contro uno tra l’australiano Vukic e un qualificato, mentre al terzo turno ci potrebbe essere l’argentino Etcheverry. Negli ottavi potrebbe essere probante l’incontro con il francese Ugo Humbert, vittorioso nell’ATP500 di Dubai e in grande forma.

TABELLONE COMPLETO ATP INDIAN WELLS 2024

PARTE ALTA

(1) Djokovic bye

Vukic vs (Q)

(WC) Kovacwvic vs Zhang

(30) Etcheverry bye

(17) Paul bye

Michelsen vs Munar

(WC) Kypson vs (Q)

(14) Humbert bye

(9) Ruud bye

(Q) vs (Q)

Fils vs Borges

(23) Davidovich Fokina bye

(28) Norrie bye

Sonego vs Kecmanovic

Monfils vs Purcell

(8) Hurkacz bye

(4) Medvedev bye

Cobolli vs Carballes Baena

Safiullin vs Evans

(29) Korda bye

(21) Mannarino bye

Wawrinka vs Machac

Muller vs (Q)

(13) Dimitrov bye

(12) Fritz bye

Tabilo vs Kotov

(WC) Fognini vs Zapata Miralles

(19) Baez bye

(26) Musetti bye

Van de Zandschulp vs (PR) Shapovalov

(WC) Raonic vs (PR) Nadal

(7) Rune bye

PARTE BASSA

(5) Rublev bye

Murray vs (Q)

Eubanks vs (WC) Nakashima

(32) Lehecka bye

(18) Tiafoe bye

Lajovic vs Ruusuvuori

Altmaier vs (Q)

(11) Tsitsipas bye

(16) Shelton bye

(WC) Mensik vs (Q)

Shevchenko vs Koepfer

(22) Cerundolo bye

(25) Struff bye

Coric vs Ofner

Kokkinakis vs Giron

(3) Sinner bye

(6) Zverev bye

O’Connell vs Daper

Hanfmann vs Cachin

(27) Griekspoor bye

(20) Bublik bye

Thompson vs (Q)

Daniel vs Galan

(10) De Minaur bye

(15) Khachanov bye

Wolf vs (Q)

Popyrin vs Marozsan

(24) Jarry bye

(31) Auger-Aliassime bye

(Q) vs (Q)

Arnaldi vs Van Assche

(2) Alcaraz bye

INCROCI ITALIANI

• [3] Sinner – Kokkinakis/Giron

• [26] Musetti – BVDZ/Shapovalov

• Sonego – Kecmanovic

• Cobolli – Carballes (2T Medvedev)

• Fognini – Zapata

• Arnaldi – Van Assche (2T Alcaraz)

POSSIBILI QUARTI DI FINALE

Djokovic [1] – Hurkacz [8]

Medvedev [4] – Rune [7]

Rublev [5] – Sinner [3]

Zverev [6] – Alcaraz [2]