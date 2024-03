Calendario Mondiali short track 2024 oggi: orari 15 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 15 marzo, prima giornata dei Mondiali 2024 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi), prenderà il via una rassegna iridata dei pattini veloci piuttosto particolare per l’Italia. A distanza di due anni, Arianna Fontana torna a gareggiare con la maglia della Nazionale, ma i dissidi interni ancora ci sono e non è un caso che gli allenamenti da parte sua e del resto della squadra siano stati fatti in maniera tale da minimizzare i contatti.

Una situazione frutto delle grandi frizioni tra Fontana e la FISG rispetto al caso arcinoto dei maltrattamenti subìti dalla campionessa valtellinese, stando alle sue parole, da parte di alcuni compagni di squadra (Andrea Cassinelli e Tommaso Dotti), poi scagionati da tutte le accuse.

Venendo alle questioni strettamente agonistiche, su indicazione dello staff tecnico azzurro guidato dall’High Performance Director Kenan Gouadec e dall’head coach Maggie Qi e completato dagli allenatori Derrick Campell e Nicola Rodigari e dall’aiuto allenatore Lucia Peretti, Pietro Sighel e Arianna Fontana prenderanno parte a tutte e tre le gare individuali. Luca Spechenahuser partirà poi sui 1.000 metri e i 1.500 metri, Thomas Nadalini sui 500 metri, Elisa Confortola invece sui 1.000 metri, Gloria Ioriatti sui 1.500 metri, Chiara Betti sui 500 metri e Arianna Sighel sui 500 metri e sui 1.500 metri.

C’era attesa anche sulla decisione dei componenti della staffetta mista, visto il contesto descritto, e gli azzurri saranno Arianna Sighel, Betti, Ioriatti, Cassinelli, Pietro Sighel e Nadalini. Di conseguenza, Fontana non farà parte di questa staffetta, ma solo di quella femminile.

La prima giornata dei Mondiali di short track sarà trasmessa in diretta streaming dal canale Youtube Skating ISU, non prevista la copertura televisiva per il day-1 della rassegna iridata a Rotterdam. OA Sport vi offrirà tutti gli aggiornamenti del caso su questa competizione.

CALENDARIO MONDIALI SHORT TRACK 2024 OGGI

Venerdì 15 marzo

12:00 1500 metri donne – Quarti di finale – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

12:50 1500 metri uomini – Quarti di finale – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

13:50 500 metri uomini – Preliminari – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

14:41 500 metri donne – Batterie – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

15:08 500 metri uomini – Batterie – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

17:00 1000 metri uomini – Preliminari – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

18:03 1000 metri donne – Batterie – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

18:39 1000 metri uomini – Batterie – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

19:22 Staffetta mista – Quarti di finale – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

19:55 Staffetta donne – Quarti di finale – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

20:16 Staffetta uomini – Quarti di finale – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.

AZZURRI IN GARA

Venerdì 15 marzo

12:00 1500 metri donne – Quarti di finale (Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel)

12:50 1500 metri uomini – Quarti di finale (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

14:41 500 metri donne – Batterie (Arianna Fontana, Arianna Sighel, Chiara Betti)

15:08 500 metri uomini – Batterie (Pietro Sighel, Thomas Nadalini)

18:03 1000 metri donne – Batterie (Arianna Fontana, Elisa Confortola)

18:39 1000 metri uomini – Batterie (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

19:22 Staffetta mista – Quarti di finale (Arianna Sighel, Betti, Ioriatti, Cassinelli, Pietro Sighel e Nadalini)

19:55 Staffetta donne – Quarti di finale (Italia)

20:16 Staffetta uomini – Quarti di finale (Italia)

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU