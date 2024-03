Sci di fondo oggi in tv, sprint tl Falun 2024: orari, programma, streaming, italiani in gara

Di scena l’ultima gara sprint per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci d fondo 2023-2024. Si gareggia in tecnica classica a Falun: oggi 58 donne e 79 uomini si danno per l’ultima volta battaglia sulla distanza più corta presente nel calendario.

Quattro gli azzurri al via in quest’ultimo contesto, mentre la sola Nicole Monsorno è di scena nel contesto femminile. Si decide questo fine settimana il destino delle due Coppe del Mondo. Harald Oestberg Amundsen, per difendersi dal ritorno di Klaebo, deve arrivare a 2604 punti, conquistandone cioè 189 nelle ultime gare. Di contro, nel femminile Jessie Diggins ha 102 punti su Linn Svahn: un duello USA-Svezia che sembra un po’ più incerto per vari ordini di ragioni, e che potrebbe sì trascinarsi fino all’ultima gara.

Guarda la Coppa del Mondo di sci di fondo su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La sprint di Falun è l’ultima di Coppa del Mondo di sci di fondo. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1. Diretta streaming su RaiPlay 3, eurosport.it, Discovery+, SkyGo e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO FALUN 2024 OGGI

Venerdì 15 marzo

Ore 12:15 Qualificazioni Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 14:45 Fasi finali Sprint tc – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO FALUN 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, DAZN, RaiPlay 3

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

UOMINI – Elia Barp 5, Michael Hellweger 23, Federico Pellegrino 28, Alessandro Chiocchetti 47

DONNE – Nicole Monsorno 34