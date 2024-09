Moto2: Lopez al comando nelle prime prove del GP dell’Emilia Romagna, bene Arbolino

Alonso Lopez ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, teatro questo fine settimana del GP dell’Emilia Romagna, tappa numero quattordici del Motomondiale 2024 di Moto2. Un turno non particolarmente utile in ottica weekend considerato che si è corso in condizioni miste, ma che ha comunque dato alcune indicazioni interessanti.

In una sessione in cui nelle battute finali parte dei centauri ha montato le gomme slick, il pilota spagnolo in forza alla SpeedUP Racing ha segnato il tempo di 1:39.682, beffando al fotofinish un davvero promettente Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team), piazzatosi al secondo posto con una differenza di +0.115.

Non lontana poi la QJMOTOR Gresini Moto2 di Manuel Gonzalez, terzo a +0.348 davanti a Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia), quarto a +1.213, oltre che a Jake Dixon (CFMOTO Aspar Team), quinto a +1.225.

Quattordicesimo posto invece per Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo), il quale ha iniziato il fine settimana rimediando un gap di +3.400. Ventitreesima posizione invece per Dennis Foggia (Italtrans Racing Team), fuori dalla top 20 con un ritardo di +9.739; ventiquattresimo inoltre Matteo Ferrari (QJMOTOR Gresini Moto2) con +10.918. Out infine i primi due della classe: stiamo parlando di Ai Ogura e Sergio Garcia, due centauri che non hanno segnato alcun tempo.