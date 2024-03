Virtus Bologna-Real Madrid oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

Sfida d’alta classifica in Eurolega per la Virtus Bologna! I bianconeri attendono oggi venerdì 15 marzo alle 20:30 alla Segafredo Arena la capolista e detentrice del titolo ovvero il Real Madrid, per la ventinovesima giornata della regular season 2023-2024.

Le V-nere vogliono riscattare il ko rimediato in Grecia la settimana scorsa contro l’Olympiacos Pireo, per continuare a rimanere nella parte nobile della classifica con i bolognesi al settimo posto grazie ad un record di 17-11 fino a qui – lo stesso di Olynpiacos Pireo e Fenerbahce Istanbul. Fari puntati ancora una volta su Marco Belinelli e su Tornike Shengelia, con Daniel Hackett ed Alessandro Pajola pronti a dare man forte in difesa.

Il Real Madrid si presenta al match odierno forte del primo posto in graduatoria: i Blancos guardano infatti tutti dall’alto verso il basso con 22-6 di score dopo ventotto turni disputati. I campioni in carica stanno dominando anche questa stagione, ma nell’ultima uscita hanno perso in casa contro il Fenerbahce Istanbul (79-89) di coach Jasikevicius. Gli iberici puntano alla pronta reazione, con Sergio Llull che guiderà i compagni da veterano insieme a Walter Tavares ad osservare il pitturato.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà infine la diretta Live testuale, con aggiornamenti di questa grande sfida di Eurolega!

