Volley femminile, Conegliano strapazza Chieri e vola in finale di Coppa Italia

Conegliano ha schiantato Chieri con un perentorio 3-0 (25-18; 25-16; 25-12) e si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2024 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia e detentrici del trofeo si sono imposte in maniera nitida al PalaTrieste, confermando il pronostico della vigilia contro la compagine piemontese, che non è riuscita a impensierire la corazzata veneta dopo aver eliminato la blasonata Novara.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state impeccabili nel corso dell’incontro, non concedendo nulla alle avversarie e tenendo sempre in mano il pallino del gioco senza particolari criticità. Le Pantere torneranno in campo domani (domenica 18 febbraio, ore 14.15), sempre nel capoluogo giuliano, per affrontare la vincente della sfida tra Milano e Scandicci. Conegliano andrà a caccia del quinto trofeo consecutivo (il sesto della storia) e giocherà addirittura l’ottava finale di fila in Coppa Italia, a dimostrazione di uno strapotere sconfinato.

Prestazione sopra le righe da parte della centrale Sarah Fahr (16 punti, 2 ace), dell’opposto Isabelle Haak (15 punti), delle schiacciatrici Kathryn Plummer (14 punti, 3 muri, 3 ace) e Kelsey Robinson (10) sotto la regia di Joanna Wolosz, eccellente anche il libero Monica De Gennaro. A Chieri non sono bastate Kaja Grobelna (11 punti) e Loveth Omoruyi (6).