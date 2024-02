Sport in tv oggi (mercoledì 21 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, mercoledì 21 febbraio, ci aspetta una giornata abbastanza interessante di sport internazionale con diverse discipline coinvolte e tanti eventi importanti in chiave azzurra. A Sakhir comincia di fatto la lunga stagione di Formula Uno con la prima giornata di test in preparazione del Mondiale 2024, in cui vedremo finalmente in azione la nuova Ferrari a confronto con la favorita Red Bull e le varie McLaren, Mercedes e Aston Martin.

Tennis protagonista con tre tornei ATP (Flavio Cobolli in campo a Los Cabos contro Nishioka) ed il WTA 1000 di Dubai, che vedrà in apertura di programma sul centrale l’ottavo di finale tra l’azzurra Jasmine Paolini e la greca Maria Sakkari. Proseguono anche i Mondiali a squadre di tennistavolo, con la Nazionale femminile italiana chiamata ad un’impresa contro l’India (e poi eventualmente agli ottavi contro Taipei) per raggiungere i quarti e di conseguenza il pass olimpico.

Nel tardo pomeriggio ed in serata ci sarà poi spazio per le coppe europee degli sport di squadra, con molti club tricolori impegnati tra calcio, basket e volley. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi mercoledì 21 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 21 febbraio

0.00 Tennis, ATP Los Cabos: primo turno (2° match sul campo 1 Flavio Cobolli-Yoshihito Nishioka, non visibile in tv e streaming perché nei tornei 250 vengono trasmessi solamente gli incontri del centrale) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 8.00) e Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

2.00 Tennistavolo, Mondiali a squadre femminili: Italia-India (sedicesimi di finale) – Diretta streaming sul canale YouTube di WTT

8.00 F1, Test ufficiali: prima giornata a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, live streaming su Sky Go e Now

9.00 Tennis, WTA Dubai: ottavi di finale (1° match sul centrale Jasmine Paolini-Maria Sakkari) – Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 17.05 alle 20.00), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, live streaming su Sky Go, Now e WTA TV

9.00 Tennistavolo, Mondiali a squadre: ottavi di finale – Diretta streaming sul canale YouTube di WTT

9.00 Tiro con l’arco, Europei Indoor: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming in diretta

11.50 Ciclismo, UAE Tour: terza tappa – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su discovery+, Eurosport.it, Sky Go, Now e DAZN

12.30 Tennis, ATP Doha: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle ore 17.05 alle 20.00), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

16.00 Volley, Champions League: Halkbank Ankara-Lube Civitanova (andata quarti di finale) – Diretta streaming su DAZN

17.00 Volley femminile, Champions League: Eczacibasi-Scandicci (andata quarti di finale) – Diretta streaming su DAZN

17.30 Volley, Challenge Cup: Projekt Varsavia-Monza (andata finale) – Diretta streaming su EuroVolleyTV

19.00 Basket femminile, Eurolega: USK Praga-Famila Schio (gara-1 quarti di finale) – Diretta streaming sul canale Youtube di Euroleague Women

19.30 Volley, Champions League: BR Volleys-Trento (andata quarti di finale) – Diretta streaming su DAZN

20.00 Volley femminile, CEV Cup: Chieri-Levallois Paris (andata semifinale) – Diretta streaming su EuroVolleyTV

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Novara-Nantes (andata finale) – Diretta streaming su EuroVolleyTV

20.30 Volley, Champions League: Piacenza-Jastrzebski (andata quarti di finale) – Diretta streaming su DAZN

20.30 Calcio, Premier League: Liverpool-Luton – Nessuna copertura tv/streaming in diretta

20.30 Tennis, ATP Rio de Janeiro: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (dalle 00.30 di giovedì in poi), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (fino alle 00.00), live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

21.00 Calcio, Champions League: Napoli-Barcellona (andata ottavi di finale) – Diretta streaming su Amazon Prime Video

21.00 Calcio, Champions League: Porto-Arsenal (andata ottavi di finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, live streaming su Sky Go, Now e Infinity+

