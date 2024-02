LIVE F1, Test Sakhir 2024 in DIRETTA: prima giornata, la nuova Ferrari saprà stupire?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test pre-season di F1. Sul circuito di Sakhir i team inizieranno a lavorare sulle nuove monoposto per trovare la quadra e definire gli assetti in vista dell’esordio iridato previsto su questa stessa pista dal 29 febbraio al 2 marzo. Grande curiosità sulla nuova Ferrari.

La SF-24 ha dato adito a valutazioni contrastanti. Da una parte degli addetti ai lavori il progetto è consistente e potrebbe essere una buona base per puntare alla lotta contro la Red Bull; da un’altra parte la monoposto di Maranello è stata giudicata troppo conservativa e priva di spunti dal punto di vista delle soluzioni adottate. In sostanza ci si aspettava una macchina più estrema.

Discorso diverso, invece, per Red Bull e Mercedes che invece hanno puntato a estremizzare alcuni concetti, seguendo via diverse. Ecco che sarà interessante capire cosa queste prove faranno emergere e chi avrà avuto ragione. Pochi dubbi sul ritenere la vettura di Milton Keynes il riferimento e Max Verstappen vorrà subito far valere le sue qualità. Vedremo come Charles Leclerc e Carlos Sainz risponderanno all’appello nel loro ultimo anno insieme alla Ferrari, considerando l’arrivo nel 2025 di Lewis Hamilton e la partenza dell’iberico.

Si comincia alle dalle 08.00 alle 17.00 italiane.