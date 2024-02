LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita! Tutti a caccia della prima posizione nella generale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della TERZA tappa dell’UAE Tour 2024, breve corsa a tappe di altissimo livello che si corre negli Emirati Arabi Uniti.

Dopo la cronometro di ieri, si riparte con una frazione linea: da Al Marjan Island a Jebel Jais, per un totale di 176 km, caratterizzati dal fatto che si arriverà in salita, su un’asperità di 19 chilometri, con una pendenza media del 5,6%.

C’è grande curiosità per capire quali saranno gli uomini di classifica che potranno fare la differenza e “rompere” le gerarchie di una classifica generale al momento comandata dallo statunitense Brandon McNulty. Occhi puntati su Pello Bilbao, Adam Yates e Attila Valter.

La terza frazione dell’UAE Tour 2024, da Al Marjan Island a Jebel Jais, partirà su OA Sport con il racconto della corsa, in Diretta LIVE, a partire dalle ore 09:00 per non perdere nemmeno una pedalata: buon divertimento!