LIVE Piacenza-Jastrzebski Wegiel, Champions League volley 2024 in DIRETTA: andata di un quarto di finale imprevedibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Piacenza-Jastrzebski Wegiel, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024. Anche al maschile gli scontri diretti della massima competizione continentale entrano nel vivo e le formazioni italiane puntano a svolgere un ruolo da protagonista.

Piacenza ha dominato la Pool C nella fase a gironi e si è quindi qualificata di diritto ai quarti di finale, medesimo discorso vale per lo Jatrebski Wegiel, vincitore della Pool D. Queste due formazioni si sono affrontante solo tre volte in passato, con precedenti anche abbastanza datati, la formazione italiana è avanti 2-1 negli scontri diretti. Questa sera sarà importante vincere 3-0 o 3-1, per poi arrivare nella gara di ritorno con la possibilità di vincere due soli parziali per superare il turno. La vincente di questo duello affronterà in semifinale una tra Ziraat Bankasi e Guaguas. Piacenza non sta vivendo un momento di forma particolarmente positivo, Romanò e compagni vengono da tre sconfitte in Campionato e al momento occupano la quarta posizione in SuperLega. Lo Jastrzebski Wegiel viene a sua volta da una sconfitta, ma è al momento leader del Campionato polacco. Sulla carta dovremmo assistere ad una sfida equilibrata, Piacenza ha più qualità e più nomi di peso, dovrà però essere brava a non cadere in passaggi a vuoto spesso comuni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Piacenza-Jastrzebski Wegiel, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!