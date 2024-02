LIVE Berlino-Trento, Champions League volley 2024 in DIRETTA: andata in Germania da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Berlino e Trento, primo round dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

Sarà una trasferta impegnativa al Max Schmeling Halle contro i Campioni di Germania del Berlin Recycling Volleys per l’Itas Trentino: i Campioni d’Italia arrivano a questo appuntamento con la vittoria della regular season di SuperLega in tasca con due turni d’anticipo e servirà una buona prestazione per tornare in Italia il 29 febbraio con più risultati a disposizione. Trento arriva a questo match con cinque vittorie su sei incontri giocati nella competizione e dieci successi su dodici partite ufficiali già disputate nell’anno solare 2024: il momento di fiducia è massimo.

Il Club berlinese è alla quarta partecipazione consecutiva ai quarti di Champions League, manifestazione nella quale il miglior risultato di sempre è rappresentato dal terzo posto, fatto registrare nove anni fa.

