LIVE Napoli-Barcellona, Champions League calcio 2024 in DIRETTA: debutto del fuoco per il nuovo allenatore Calzona

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Napoli-Barcellona, Champions League 2024 in DIRETTA, debutta in panchina Calzona.

Dopo aver archiviato il pareggio casalingo in campionato contro il Genoa, il Napoli rivolge nuovamente la sua attenzione verso l’avventura europea, consapevole di doversi preparare per un incontro tanto significativo quanto prestigioso contro il Barcellona con il nuovo tecnico Calzona.

Arrivando a questa fase, il Napoli non si trova nelle condizioni ottimali, come evidenziato dall’unica vittoria conseguita nelle ultime cinque partite ufficiali. I partenopei hanno raggiunto questo stadio del torneo classificandosi secondi nel Gruppo C, dietro al Real Madrid.

Data: 21/02/2024

Orario: 21.00

Canale TV: Amazon Prime Video

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo, Cancelo; De Jong, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Pedri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Barcellona, Champions League 2024 calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!