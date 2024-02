LIVE Eczacibasi Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile in DIRETTA: anticipo di Olimpiade, Boskovic sfida Antropova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Eczacibasi Istanbul–Scandicci, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Terza sfida stagionale tra le due formazioni nella massima competizione continentale: le due squadre, infatti, si erano già incrociate nel corso della fase a gironi. In entrambe le circostanze, ad imporsi furono le toscane, ma quest’oggi la posta in palio sarà ben diversa.

La Savino Del Bene ha ritrovato un po’ di smalto dopo le due sconfitte in campionato negli scontri diretti con Milano e Conegliano. Scandicci è reduce dalla vittoria sofferta ottenuta con il Vallefoglia al tie-break, match in cui le ragazze di coach Massimo Barbolini sono riuscite a rimontare ben due set di svantaggio. Adesso però l’asticella di difficoltà si alza notevolmente: le toscane dovranno cambiare registro per non subire la forza e l’esperienza delle avversarie, vice-campionesse d’Europa in carica.

Dall’altra parte della rete ci sarà l’Eczacibasi Istanbul. Le turche, dopo la sconfitta rimediata con Scandicci nell’ultimo turno della Pool B, hanno ottenuto solo vittorie, perciò lo stato di forma delle ragazze di Ferhat Akbas è decisamente migliore rispetto a quello di Scandicci. Uno dei temi principali del match sarà la sfida tra le due protagoniste del match, Tijana Boskovic ed Ekaterina Antropova, incrocio tra i due opposti migliori in circolazione che si potrà riproporre tra qualche mese alle Olimpiadi di Parigi.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE di Eczacibasi Istanbul-Scandicci, incontro valevole per il match d’andata dei quarti di finale della CEV Champions League femminile 2023-2024, il cui via è programmato per le ore 17.00. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!