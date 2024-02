LIVE Ankara-Civitanova, Champions League volley 2024 in DIRETTA: trasferta complicata in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di andata dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo tra i turchi dell’Halkbank Ankara e la Lube Civitanova. Inizia la fase ad eliminazione diretta per la squadra di Gianlorenzo Blengini che affronta una trasferta compolicata in Turchia sul campo dell’Halkbank Ankara.

L’Halkbank Ankara, avversario di Civitanova, dopo 20 giornate di campionato guida il campionato turco con 56 punti frutto di altrettante vittorie. Nella scorsa stagione dopo aver dominato la regular season nei play off, in finale, ha alzato bandiera bianca con lo Ziraat Bank Ankara. La squadra turca ha in campo due assoluti protagonisti della Superlega nelle scorse stagioni, l’opposto olandese Abdel Aziz e lo schiacciatore francese, campione olimpico in carica Earvin Ngapeth che però potrebbe non essere in campo visto che ha saltato le ultime partite.

L’alzatore dei turchi è lo statunitense Micah Ma’a, al secondo anno in forza all’Halkbank dopo l’esperienza in Polonia al Katowice, mentre l’opposto è Nimir Abdel Aziz, in Italia per tante stagioni, tra Belluno, Cuneo, Milano, Trento e Modena, alla seconda stagione nelle file dell’Halkbank. Lo schiacciatore titolare dovrebbe essere Earvin Ngapeth che in Italia ha giocato a Cuneo ma soprattutto a Modena fino alla scorsa stagione ma il francese è rimasto spesso in panca nel primo scorcio di stagione e i titolari sono stati l’esperto 34enne schiacciatore canadese John Gordon Perrin, lo scorso anno in forza al Verona e già in Italia con la maglia proprio di Piacenza nel 2015-2016 e un altro esperto 31enne, Izzet Unver, ex Fenerbahce e passato quest’anno all’Halkbank. Al centro giocano il turco Mert Matic, al secondo anno con l’Halkbank e un altro turco, Yunus Emre Tayaz, anche lui alla seconda stagione nelle file della squadra campione di Turchia. Il libero è Done Volkan, un’istituzione all’Halkbank dove gioca dal 2019.

