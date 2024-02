Sport in tv oggi (giovedì 29 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 29 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incomincia il fine settimana riservato alla F1 con le prove libere del GP del Bahrain. Per gli sport invernali da non perdere l’individuale femminile di Oslo (biathlon) e la prova cronometrata della discesa libera femminile a Kvitfjell (sci alpino).

Proseguono gli Europei di tiro a segno e i Mondiali 470 di vela. In serata abbuffata con gli sport di squadra: Milano, Conegliano e Trento nella Champions League di volley; Virtus Bologna nell’Eurolega di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 29 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 29 febbraio

01.00 TENNIS – ATP 500 Acapulco, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Tsitsipas (secondo match dalle ore 01.00), Arnaldi-Shelton (secondo match dalle ore 01.00)

05.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Short program maschile a Taipei City (diretta streaming sul canale YouTube di ISU)

08.00 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Mass start 60 Youth maschile a Otepaeae (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.55 F3 – GP Bahrain, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Mass start 60 Youth femminile a Otepaeae (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Open di Germania (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 VELA – Mondiali 470, regate (diretta streaming sul canale YouTube di 470OlympicSailing)

10.05 F2 – GP Bahrain, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera femminile a Kvitfjell (non è prevista diretta tv/streaming)

11.15 TIRO A SEGNO (Europei) – Carabina 10 metri gara a squadre mista, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

11.20 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Mass start 60 juniores maschile a Otepaeae (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Mondiali juniores) – Free program coppie artistico a Taipei City (diretta streaming sul canale YouTube di ISU)

12.20 BIATHLON (Mondiali giovanili) – Mass start 60 juniores femminile a Otepaeae (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

12.30 F1 – GP Bahrain, prove libere 1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 F3 – GP Bahrain, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 TENNIS – ATP 500 Dubai, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Individuale femminile a Oslo (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sport)

14.55 F2 – GP Bahrain, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Palm Beach Classic, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 20.00)

15.15 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola 10 metri femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.00 F1 – GP Bahrain, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.02 TUFFI (Coppa del Mondo) – 3 metri femminile, preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 TIRO A SEGNO (Europei) – Pistola 10 metri maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

18.00 TENNIS – WTA 250 Austin, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv)

18.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS130 femminile a Lahti, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 TENNIS – ATP 250 Santiago del Cile, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Darderi-Cerundolo (ore 18.00)

18.10 PALLAMANO FEMMINILE (Qualificazioni Europei) – Lettonia-Italia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno quarti di finale) – Conegliano-VakifBank Istanbul (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup, quarti di finale) – Venezia-Riga (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

19.32 TUFFI (Coppa del Mondo) – 10 metri maschile, preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Eurolega) – Alba Berlino-Maccabi Tel Aviv (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, ritorno quarti di finale) – Milano-LKS Lodz (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Partizan Belgrado-Anadolu Efes Istanbul (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Virtus Bologna-Valencia (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (Champions League, ritorno quarti di finale) – Trento-Berlin Recycling Volleys (diretta streaming su DAZN)

20.45 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Panathinaikos (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

22.00 TENNIS – WTA 500 San Diego, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

18:25 Sprint2u con Marco Lingua: campione italiano lancio del martello. Conduce: Ferdinando Savarese. su oasport.tv

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su oasport.tv

21:00 Swim2u con Sara Franceschi. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. su oasport.tv

21:40 Beach2u Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada. su oasport.tv