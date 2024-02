LIVE Sci alpino, Prova discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino tornano in pista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Kvitfjell, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Dopo il weekend completamente annullato per le avverse condizioni meteo in Val di Fassa, la Coppa del Mondo di sci alpino al femminile si sposta in Norvegia: fine settimana dedicato alle discipline veloci in quel di Kvitfjell. Sabato 2 marzo una discesa libera, domenica 3 marzo un SuperG: ultime gare veloci prima delle finali di Salbaach, dunque appuntamento importante anche in chiave coppetta di specialità.

L’Italia punta ovviamente su Federica Brignone che è ancora in piena corsa per provare a lottare per la sfera di cristallo di supergigante, staccata di 34 punti dalla leader Lara Gut, e può fare molto bene anche in discesa libera, dove da oggi cercherà di studiare le linee migliori per dare l’assalto al successo o quantomeno a un posto sul podio che possa spingerla ancora più in alto anche nella generale di Coppa del Mondo.

Oltre alla valdostana spazio in casa Italia anche a Marta Bassino, che arriva dal week end rigenerante di Crans Montana dove ha ottenuto il primo successo stagionale ed è salita due volte sul podio e vuole chiudere in bellezza la stagione in corso, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Nicol Delago, Nadia Delago e Sara Thaler che possono rendersi protagoniste.

Lara Gut-Behrami ha l’occasione per allungare ulteriormente in classifica generale su Mikaela Shiffrin, visto che l’americana rientrerà poi la prossima settimana ad Are. Le donne sono tornate a gareggiare a Kvitfjell lo scorso anno dopo una pausa di vent’anni ed è stato un quasi dominio austriaco con le vittorie di Cornelia Huetter (tra le principali favorite anche stavolta) e Nina Ortlieb. Un successo anche per la padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, che vorrà certamente ripetersi.

Si comincia alle 11.00.