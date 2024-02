LIVE Trento-Berlino, Champions League volley 2024 in DIRETTA: vantaggio da difendere per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League maschile di pallavolo tra l’Itas Trentino e i tedeschi del Berlin Recycling Volleys. Si gioca alla ilT quotidiano Arena di Trento con l’Itas che deve difendere il 3-0 dell’andata e dunque supererà il turno vincendo due set, mentre i tedeschi dovranno cercare di vincere 3-0 o 3-1 per trascinare al golden set i padroni di casa..

L’Itas Trentino, già certo del primo posto nella Regular Season, ospiterà il Berlin Recycling Volleys, formazione tedesca uscita nettamente sconfitta dalla compagine di Fabio Soli nella gara di andata. Trento arriva dalla sconfitta 3-1 sul campo del Perugia (arrivata dopo ben 11 vittorie a fila in campionato) dove Soli ha lasciato a riposo qualche titolare, mentre Berlino che guida la classifica della 1. Bundesliga con due punti di vantaggio sul Giesen, è reduce dalla vittoria casalinga 3-2 contro il Luneburg quarto in graduatoria.

L’alzatore è il tedesco Johannes Tille che è rientrato l’anno scorso in patria dopo una stagione, la prima fuori dai confini nazionali, Saint-Nazaire in Francia, l’opposto è il ceco Marek Sotola, 23 anni, già da tre stagioni a Berlino. In banda giocano due ex protagonisti della Superlega, il francese Timothee Carle, quattro anni fa in Italia con la maglia di Vibo Valentia, prima di trasferirsi in Germania, e il tedesco Ruben Schott, nel 2017/18 in forza a Milano e a Berlino da due anni anno dopo tre stagioni in Polonia.

Al centro vengono schierati l’estone Timo Tammemaa, 32 anni da quest’anno a Berlino e lo sloveno Saso Stalekar, al secondo anno a Berlino dopo l’esperienza al Panathinaikos. Il libero è il giapponese Satoshi Tsuiki, arrivato quattro anni fa in Germania e trasferitosi due stagioni fa a Berlino.

