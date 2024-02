LIVE Virtus Bologna-Valencia, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve una vittoria per non scivolare in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match – La presentazione della sfida

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Valencia, match valevole per la ventisettesima giornata della regular season 2023-2024 dell’Eurolega di basket! Dopo due settimane di stop per fare spazio alle Coppe nazionali ed alla prima finestra delle Qualificazioni ad EuroBasket 2025, la Virtus torna in campo nella massima competizione continentale per club.

I bianconeri vogliono cancellare la sconfitta casalinga contro l’AS Monaco (78-81) nell’ultima uscita in Eurolega – con la Segafredo Arena violata per la prima volta dopo undici successi consecutivi tra le mura amiche in questa stagione – ma anche l’uscita anticipata nei quarti di finale della Coppa Italia per mano dell’Unahotels Reggio Emilia (72-81). Coach Luca Banchi punterà ancora sull’esperienza di Shengelia e Belinelli e sull’estro di ‘Iffe’ Lundberg, con Alessandro Pajola e Daniel Hackett pronti a dare man forte in difesa. 16-10 è il record delle V-nere finora in condivisione con Panathinaikos Atene ed AS Monaco: bisogna cercare di mantenere la posizione a poche giornate dal termine della regular season.

Anche il Valencia si presenta alla partita odierna dopo una battuta d’arresto in Eurolega. Gli spagnoli attualmente si trovano al nono posto con 13-13 di score, che gli garantisce l’accesso ai play-in. Ritorno a Bologna per l’ex Semi Ojeleye, insieme a Brandon Davies e Kevin Pangos che fino a poco tempo fa difendevano i colori degli acerrimi rivali in Campionato dell’Olimpia Milano. Attenzione anche al rimbalzista Damien Ingnis ed al playmaker Chris Jones, pronto a distribuire palloni per i compagni.

Palla a due che verrà alzata alla Segafredo Arena di Bologna alle ore 20:30. La diretta TV è affidata a Sky Sport Uno (canale 201), mentre la streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!