LIVE Conegliano-VakifBank Istanbul, Champions League volley in DIRETTA: le venete inseguono la semifinale

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-VakifBank Istanbul, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2023-2024. Le Pantere, di fronte al pubblico del PalaVerde, avranno il compito di superare le campionesse d’Europa in carica per qualificarsi alle semifinali.

Stagione fino a questo momento da incorniciare quella della formazione di coach Santarelli che tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato e Champions League è giunta a 32 vittorie consecutive. Le Pantere si sono superate nel match d’andata di settimana scorsa, il 3-1 ottenuto fuori casa assomiglia a una vera e propria ipoteca per il passaggio del turno. Wolosz e compagne questa sera avranno bisogno di vincere due set per avere la certezza matematica di volare in semifinale, l’unica speranza per le turche è invece quella di vincere 3-0 o 3-1 e poi aggiudicarsi anche il golden set. Queste due formazioni si sono affrontate otto volte in passato, in quattro occasioni ha avuto la meglio la formazione italiana e in quattro quella turca. La vincente di questo match affronterà in semifinale l’Eczacibasi, che ieri ha avuto la meglio su Scandicci. Conegliano ha già dimostrato di avere le capacità di mettere in difficoltà il VakifBank, la chiave sarà sicuramente la battuta e il sistema muro-difesa, la regista Cansu Ozaby fatica oltremodo con ricezione staccata e spesso le attaccanti fanno fatica con palla alta, sulla carta le Pantere partono con i favori del pronostico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-VakifBank Istanbul, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 18:30!