LIVE Biathlon, Individuale femminile Oslo 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi lancia la sfida a Tandrevold e alle francesi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, in programma ad Oslo, gara di apertura della settima tappa di Coppa del Mondo maschile 2023-2024. Inizia la tappa norvegese della Coppa del Mondo nel tradizionale scenario di oslo Holmenkollen e l’Italia prova subito ad essere protagonista con Lisa Vittozzi reduce dal trionfo iridato di Nove Mesto proprio su questo format di gara.

In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina, strepitosa protagonista nella rassegna iridata menzionata, vuole essere della partita per il successo della Sfera di Cristallo (generale). Ne ha tutte le possibilità la biathleta nostrana, in splendida forma nel corso delle gare mondiali e desiderosa di dare un seguito a quanto accaduto. Squadra azzurra che dovrà fare a meno di Dorothea Wierer. La campionessa altoatesina ha annunciato nel corso dei Mondiali che avrebbe concluso la sua annata con il termine della competizione a Nove Mesto. Uno stop utile anche per capire se proseguire nella sua attività agonistica o meno. C’è da segnalare il ritorno in Coppa del Mondo di Auchentaller e Trabucchi. Le convocate per l’Italia sono Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Beatrice Trabucchi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara.

Fari puntati come di consueto sulla corazzata francese, grande protagonista nella rassegna iridata con tante medaglie d’oro su tutti i fronti, tranne appunto nell’individuale dove ci ha pensato Lisa Vittozzi a spezzare l’incantesimo. Simon, Braisaz, Jeanmonnot sono tra le principali favorite della prova di oggi ma attenzione anche alla Germania con Hettich, argento mondiale, e Grotian e Voigt che gradiscono particolarmente questo format di gara. Non si potranno sottovalutare sia le padrone di casa, una su tutte, Tandrevold, sia le svedesi, con in testa Elvira e Hanna Oeberg, Brorsson e Persson.

