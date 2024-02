A che ora la F1 oggi e dove vederla in tv: programma prove libere GP Bahrain 2024

Finalmente ci siamo. Oggi, giovedì 29 febbraio, si alza il sipario sul Campionato Mondiale 2024 di Formula 1. Il circus automobilistico ricomincia dal GP del Barhrain, primo appuntamento di un calendario contrassegnato da ventiquattro eventi.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 12.30 E ALLE 16.00

Tanti i punti interrogativi sul tracciato di Shakir, pista che la scorsa settimana ha ospitato i classici test pre-stagionali che, da un lato, hanno confermato la superiorità di Max Verstappen, mentre dall’alto hanno evidenziato un apparente equilibrio tra le altre scuderie di primo piano.

Dietro al tre volte Campione del Mondo tenterà subito il blitz la Ferrari, team che ha dato della discrete risposte la scorsa settimana con grandi prestazioni da parte di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Attenzione però al rebus Mercedes, alla solidità dell’Aston Martin e soprattutto alla McLaren, scuderia che sembra aver migliorato le sue prestazioni.

Le prove libere del Gran Premio del Bahrain saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport attraverso i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Per la giornata odierna non è prevista né la diretta né la differita in chiaro delle sessioni. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go. OA Sport come di consueto vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno per non perdere nemmeno un aggiornamento dello spettacolo della F1. Di seguito tutti i i dettagli.

CALENDARIO GP BAHRAIN F1 2024 OGGI

Giovedì 29 febbraio (Orari italiani)

Ore 12.30-13.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 16.00-17.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Giovedì 29 febbraio

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.