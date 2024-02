Trento-Berlin Recycling Volleys oggi in tv, Champions League volley: orario ritorno, programma, streaming

Oggi giovedì 29 febbraio (ore 20.30) si gioca Trento-Berlin Recycling Volleys, incontro valido per il ritorno dei quarti di finali della Champions League 2023-2024 di volley maschile. I ragazzi di Fabio Soli vedono la semifinale, e dopo la netta vittoria per tre set a zero nell’andata in terra tedesca, basta vincere due parziali questa sera per festeggiare l’ingresso tra le quattro squadre più forti del Vecchio Continente.

Trento è ad un passo dal tornare in semifinale di Champions League, e dopo il dominio nella partita d’andata in Germania bastano solo due parziali portati a casa per completare la missione. I ragazzi di Fabio Soli arrivano dalla sconfitta 3-1 sul campo del Perugia (arrivata dopo ben 11 vittorie consecutive in campionato e con il primo posto già in cassaforte). Partita giocata già pensando alla sfida di questa sera, e con più di qualche titolare lasciato a riposo. Berlino guida la classifica della Bundesliga con due punti di vantaggio sul Giesen, nell’ultimo weekend ha battuto 3-2 il Luneburg, quarto in graduatoria.

L’alzatore è il tedesco Johannes Tille, che gioca in diagonale con il ceco Marek Sotola, 23 anni ma con già diversa esperienza. In banda giocano due ex protagonisti della Superlega, il francese Timothee Carle e il tedescoRuben Schott. Roster di qualità ma che no0n può far paura a Trento, che punta alla vittoria nella massima competizione europea. La compagine italiana ha già dimostrato all’andata di essere nettamente superiore, ma comunque questa sera sono vietati i cali di concentrazione prima di aver archiviato la pratica qualificazione.

Trento-Berlin Recycling Volleys non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Giovedì 29 febbraio

Ore 20.30 Itas Trentino-Berlin Recycling Volleys

PROGRAMMA TRENTO-BERLIN RECYCLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.