Skicross, Howden e Thompson vincono ad Alleghe in Coppa del Mondo. Lotta serrata per la generale

Ad Alleghe (in provincia di Belluno) è andata in scena la decima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Il canadese Reece Howden ha vinto in maniera brillante, battendo il tedesco Florian Wilmsmann e l’austriaco Johannes Aujesky. Il nordamericano ha così conquistato il secondo successo stagionale e si è riportato in testa alla classifica generale, dove ora può fare affidamento su 65 punti di vantaggio nei confronti dello svizzero Alex Fiva (oggi quarto).

Sono crollati il canadese Jared Schmidt e il francese Terence Tchiknavorian, rispettivamente dodicesimo e quattordicesimo: ora sono lontani 88 e 109 punti dal leader della graduatoria. Gli italiani Federico Tomasoni e Dominik Zuech sono stati eliminati agli ottavi di finale, chiudendo rispettivamente al 19mo e 30mo posto.

Sul fronte femminile, invece, la canadese Marielle Thompson si è imposta davanti alla connazionale Brittany Phelan e alla francese Marielle Berger Sabbatel. Un sigillo perentorio per Thompson, che si è portata ad appena tre punti di distacco dall’altra canadese Hannah Schmidt, al comando della classifica generale dopo il quarto posto odierno. Berger Sabbatel è terza a -25. La lotta è estremamente aperta, si ripartirà nel weekend del 10-11 febbraio con un doppio appuntamento a Bakuriani (Georgia).

Foto: Lapresse