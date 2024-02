Salto con gli sci femminile: Jacqueline Seifriedsberger torna a vincere dopo 11 anni a Willingen, indietro le italiane

Si è conclusa da poco la gara dal trampolino grande di Willingen, in Germania, valida per la Coppa del mondo di salto con gli sci femminile 2023-2024. A conquistare una vittoria di grande pregio è l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, che a 33 anni raccoglie qualcosa di veramente insperato. Il suo successo, che arriva dopo una giornata abbastanza complicata con il vento, è significativo perché arriva a 11 anni di distanza dalla prima volta. Che, per un caso incredibile, fu proprio in un altro 3 febbraio, ma a Sapporo. Per Seifriedsberger totale di 161.4 con salti da 125 e 127 metri per 76.1 e 85.3 punti rispettivamente.

Tenta una spettacolare rimonta, ma finisce seconda, Sara Takanashi: la giapponese, con una seconda serie spettacolare da 130.5 metri, va molto vicina all’aggancio, ma quest’88.8 le vale un 157.3 complessivo che, quantomeno, la riporta a podio a quasi un anno dall’ultima occasione. Terza la tedesca Katharina Schmid, che fa anche meglio di Takanashi per recupero, nel senso che se la nipponica risale dal 7° posto, lei lo fa dal 9° e conclude a quota 152.8. Giù dal podio le seconde della prima serie, la canadese Alexandria Loutitt (152.4) e l’austriaca Marita Kramer (151).

Sesto posto per la norvegese Silje Opseth a 147.1 (anche per lei bella risalita dall’11° posto), poi c’è l’altra austriaca Chiara Kreuzer a 136.4 seguita dalla giapponese Yuki Ito a 134.4. Ma la rimonta più impressionante è della slovena Nika Kriznar, capace di dare spettacolo a 130 metri con 94.4 punti nella seconda serie: 16 posizioni recuperate e nono posto a 130.4. Completa la top ten l’austriaca Lisa Eder a 128.9.

Non ci sono particolari segnali dal fronte italiano: Annika Sieff chiude al 22° posto a quota 90.2 e paga uno dei peggiori salti della seconda serie, mentre Lara Malsiner termina 29a a 47.6. Squalificata nella prima serie Jessica Malsiner.