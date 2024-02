Sci alpinismo, nuovo podio per l’Italia! Canclini/Murada terzi nella staffetta mista di Coppa del Mondo

Due giorni di gare e due podi per l’Italia in Coppa del Mondo di sci alpinismo. Nicolò Canclini si ripete anche quest’oggi a Villars, in Svizzera: altro terzo posto dopo quello nello sprint di ieri, questa volta arrivato nella staffetta mista assieme a Giulia Murada.

Una gara in rimonta per i due azzurri: complice anche le penalità alla coppia austriaca Hiemer/Verbnjak, Canclini e Murada si ritrovano in lotta per il secondo posto con gli svizzeri Marianne Fatton e Jon Kistler, anche loro gravati di quindici secondi, ma gli elvetici riescono a difendersi. Vittoria invece mai in discussione per la Spagna con Marta Garcia Farres e Oriol Cardona Coll, che hanno tagliato il traguardo in 30’23”05.

Le altre coppie azzurre sono lontane. Ottavo e nono posto assoluto nella Finale B rispettivamente per Lisa Moreschini/Luca Tomasoni ed Alba De Silvestro/Michel Boscacci, che non replicano il successo della scorsa settimana a Taull. Fuori invece Giulia Compagnoni/Robert Antonioli e Katia Mascherona/Giovanni Rossi.