Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Sonego è ormai a tiro di sorpasso

Flavio Cobolli ha firmato un bel colpaccio al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco, sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime con una bella rimonta sul cemento messicano. Il tennista italiano, proveniente dalle qualificazioni, si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura in questa competizione e agli ottavi di finale affronterà il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il russo Roman Safiullin.

Il successo odierno ha un peso enorme per il 21enne, che ha portato a casa 55 punti e prosegue nella scalata del ranking ATP. Grazie all’affermazione odierna, infatti, l’azzurro ha guadagnato ben otto posizioni nella classifica virtuale e si è issato al 61mo posto con 880 punti all’attivo. Naturalmente la classifica è in continuo divenire e muterà nel corso di questa settimana in base ai risultati ottenuti agli atleti.

Se Flavio Cobolli dovesse vincere agli ottavi di finale allora volerebbe a quota 930 punti e diventerebbe virtualmente numero 53 del mondo. In caso di accesso alle semifinali andrebbe a 1.030 punti e sarebbe potenzialmente numero 44 del circuito. Se dovesse riuscire a disputare la finale allora andrebbe a 1.160 punti e sarebbe virtualmente numero 37. Se vincesse il torneo andrebbe a 1.330 e quindi potrebbe essere numero 30.

Naturalmente dipenderà anche da quello che faranno gli avversari nei prossimi giorni, c’è anche il rischio di subire dei sorpassi da dietro. Flavio Cobolli ha messo nel mirino il sorpasso su Lorenzo Sonego, attualmente numero 58 virtuale con 895 punti all’arrivo e atteso dal primo turno al torneo ATP 500 di Dubai.

RANKING ATP DI FLAVIO COBOLLI

Ranking al 26 febbraio: numero 69, 825 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione agli ottavi ad Acapulco: numero 61, 880 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti ad Acapulco: numero 53, 930 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali ad Acapulco: numero 44, 1.030 punti

Ranking virtuale con la qualificazione alla finale ad Acapulco: numero 37, 1.160 punti

Ranking virtuale con la vittoria ad Acapulco: numero 30, 1.330 punti