Tennis, Giulio Zeppieri si ferma per un infortunio all’adduttore e salterà la trasferta americana

Dopo un avvio di stagione molto positivo, Giulio Zeppieri deve fermarsi purtroppo per un infortunio muscolare e sarà costretto a saltare l’imminente Sunshine Double (i Masters 1000 di Indian Wells e Miami). Il tennista romano, che occupa attualmente la 141ma posizione del ranking mondiale e la 90ma nella Race stagionale, si è fatto male in occasione del torneo ATP 500 di Dubai.

“Ciao ragazzi. Purtroppo non mi vedrete in campo in queste settimane. Mi sono fatto male all’ATP 500 di Dubai: si tratta di lesione all’adduttore destro. Salterò la trasferta negli Stati Uniti. Abbiamo già iniziato l’iter per recuperare, spero di rientrare presto. Grazie per l’affetto ed il supporto che mi regalate“, ha spiegato l’azzurro con un post su Instagram.

Zeppieri, arrivato ad un solo set (era avanti 2-0 contro Cameron Norrie) dal terzo turno degli Australian Open 2024 dopo essere partito dalle qualificazioni, aveva perso due giorni fa il secondo e ultimo incontro del tabellone di qualificazione a Dubai contro il francese Arthur Cazaux per 7-6 6-4. A questo punto il 22enne italiano proverà a rientrare per la parte di stagione sulla terra rossa europea, con il grande obiettivo di fare bene in particolare davanti al pubblico casalingo del Foro Italico.