Quante posizioni guadagna Arnaldi nel ranking ATP? Irrompe nei top40! E se vince ancora ad Acapulco…

Matteo Arnaldi si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Acapulco grazie a un’autentica prova di forza fornita contro lo statunitense Taylor Fritz. Il tennista italiano ha infatti sconfitto il numero 10 al mondo in tre set e si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento messicano, dove ora dovrà affontare l’altro americano Ben Shelton (numero 17 del circuito e penultimo uomo in grado di sconfiggere Jannik Sinner).

Il 23enne si sta confermando ad altissimi livelli e grazie al successo odierno è piompato di forza nella top-40 virtuale del ranking ATP. Il nostro portacolori vanta infatti 1.091 punti (oggi ne ha raccolti 30) e ha compiuto un balzo in avanti di quattro posizioni, issandosi provvisoriamente al 38mo posto. Ricordiamo che la graduatoria sarà in continuo divenire nel corso di questa settimana. Se Arnaldi dovesse ancora farsi strada, infatti, potrebbe ulteriormente scalare la graduatoria.

In caso di successo agli ottavi di finale Arnaldi volerebbe a quota 1.141 punti e guadagnerebbe virtualmente un’altra posizione. In caso di accesso alle semifinali andrebbe a quota 1.241 punti e sarebbe potenzialmente numero 33 del mondo. Se dovesse qualificarsi alla finale allora balzerebbe a 1.371 punti con un virtuale sbarco in top-30 (numero 29). Se dovesse vincere il torneo allora avrebbe in dote 1.541 punti e potenzialmente potrebbe diventare numero 23 del circuito. Naturalmente molto dipenderà anche da come si comporteranno gli altri giocatori nel corso di questa settimana, Matteo Arnaldi potrebbe anche subire dei sorpassi da dietro.

RANKING ATP DI MATTEO ARNALDI

Ranking al 26 febbraio: numero 42, 1.061 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione agli ottavi: numero 38, 1.091 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione ai quarti: numero 37, 1.141 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alle semifinali: numero 33, 1.241 punti.

Ranking virtuale con la qualificazione alla finale: numero 29, 1.317 punti.

Ranking virtuale con la vittoria del torneo: numero 23, 1.541 punti.