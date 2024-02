Piacenza-Jastrzebski Wegiel oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 21 febbraio (ore 20.30) si gioca Piacenza-Jastrzebski Wegiel incontro valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley maschile. All’esordio nella manifestazione la squadra emiliana si spinge subito fino alla fase ad eliminazione diretta, ma deve ritrovare gioco e fiducia per battere la capolista del campionato polacco.

Piacenza non viene da un buon periodo, sono infatti tre le sconfitte in Superlega e cinque nelle ultime sei, un crollo verticale che ha messo in discussione il terzo posto. I ragazzi di Anastasi hanno vissuto una grandissima prima parte di stagione, culminata con la vittoria in rimonta di un girone di Champions tutt’altro che scontato. La grande amalgama e il gioco spumeggiante sono però spariti, elementi cardine, come l’opposto azzurri Yuri Romanò, sono in difficoltà, e l’incantesimo sembra spezzato. Piacenza è una grande squadra e ha bisogno di poco per riaccendersi, chissà che le motivazioni della manifestazione europea più importante non possano essere la miccia giusta. Certo, l’avversario è particolarmente probante, in uno dei quarti più difficili dell’intera competizione.

Lo Jastrzebski Wegiel sta infatti disputando una stagione meravigliosa. I polacchi hanno vinto agilmente il gruppo D, e in campionato occupano la prima posizione con ben 19 vittorie a fronte di due sole sconfitte. Jastrzebski che però è reduce da uno dei due passi falsi in stagione nel torneo casalingo, dopo otto successi consecutivi. Roster di prima qualità da gestire per Marcelo Mendez, che in cabina di regia può usufruire del palleggiatore transalpino campione olimpico in carica Benjamin Toniutti; in diagonale con il connazionale Jean Patry. Pericolosissimi tutti gli schiacciatori, così come il centralone Norbert Huber. Insomma, una squadra che vuole vincere la Champions, ma Piacenza venderà di sicuro cara la pelle.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Jastrzebski Wegiel non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la prima giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 21 febbraio

Ore 20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Jastrzebski Wegiel

PROGRAMMA PIACENZA-JASTRZEBSKI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.