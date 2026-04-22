Dove vedere in tv Piacenza-Luneburg oggi, Finale Cev Cup 2026: orario, programma, streaming

Un trofeo a un passo, ma ancora da conquistare. Il PalabancaSport di Piacenza si prepara a una serata che può valere una stagione intera: mercoledì la Gas Sales Bluenergy tornerà in campo per la finale di ritorno di CEV Cup con un vantaggio pesantissimo costruito in Germania. Il 3-0 dell’andata ha messo gli emiliani in una posizione privilegiata: basteranno due set per sollevare la coppa e completare il tris europeo italiano dopo i successi di Milano e Vallefoglia in Challenge Cup. Un margine importante, ma che richiederà attenzione, lucidità e continuità.

LA DIRETTA LIVE DI PIACENZA-LUNEBURG DI VOLLEY DALLE 20.00

Il match di andata ha fornito indicazioni molto chiare. Piacenza ha dimostrato superiorità tecnica, ma soprattutto una qualità spesso decisiva a questi livelli: la gestione dei momenti difficili. Nei primi due set, infatti, la squadra di Boninfante si è trovata a inseguire, salvo poi ribaltare la situazione con grande concretezza. È un segnale che pesa in vista del ritorno, perché racconta di un gruppo capace di restare dentro la partita e di colpire nei momenti chiave. Dal punto di vista tattico, i punti fermi sono ben definiti. Alessandro Bovolenta si è confermato riferimento offensivo, ma il successo è stato costruito grazie a un sistema equilibrato: Gutierrez ha garantito peso in banda, Simon e Galassi hanno inciso al centro, mentre Paolo Porro ha dato ritmo e qualità alla distribuzione. Fluidità offensiva e varietà di soluzioni saranno ancora una volta le chiavi per evitare di dare riferimenti al muro-difesa avversario.

Il passaggio più delicato riguarda però l’approccio. Il vantaggio dell’andata può diventare un’arma a doppio taglio: pensare di gestire potrebbe abbassare anche inconsciamente l’intensità. Piacenza dovrà invece entrare in campo con aggressività, cercando di indirizzare subito la partita attraverso il servizio e la pressione a muro. Chiudere rapidamente i conti significherebbe non solo evitare rischi, ma anche togliere fiducia a un avversario che, se prende ritmo, può complicare la sfida. Perché Lüneburg non è una squadra arrendevole. Il risultato dell’andata non restituisce completamente il valore dei tedeschi, capaci di restare a lungo in partita e di giocare una pallavolo aggressiva e spinta, soprattutto al servizio. Gruvaeus, Enlund e Champlin rappresentano terminali offensivi affidabili, mentre la regia del finlandese Santteri Valimaa punta a mantenere alto il ritmo e a mettere pressione costante alla ricezione.

Proprio la battuta sarà uno dei fattori più sensibili. Se Piacenza dovesse calare in ricezione, la partita potrebbe cambiare rapidamente inerzia, soprattutto sul piano emotivo. Lüneburg arriverà senza pressione, con la libertà di forzare ogni soluzione e di allungare gli scambi: uno scenario che potrebbe rendere il match più complicato del previsto. In questo contesto, sarà fondamentale anche il lavoro dei centrali. Simon e Galassi dovranno incidere in tutte le fasi, non solo a muro ma anche in attacco, per aprire il campo e facilitare il lavoro delle bande. Allo stesso tempo, la regia di Porro dovrà garantire continuità e precisione, evitando cali che potrebbero rimettere in corsa gli avversari.

Il fischio d’inizio è in programma al PalabancaSport di Piacenza mercoledì 22 aprile con inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Sky Go, Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e SVG Lüneburg.

A CHE ORA LA FINALE DI CEV CUP DI VOLLEY MASCHILE

Mercoledì 22 aprile – PalabancaSport di Piacenza

Ore 20.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs SVG Lüneburg – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA CEV CUP VOLLEY FEMMINILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv

Diretta Live testuale: OA Sport