Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Jonathan Milan non ci sarà: la causa del forfait

La stagione internazionale del ciclismo ha preso il via e, dopo la Omloop Het Nieuwsblad di ieri, prosegue il programma delle cosiddette “Classiche del Nord” con l’abituale appuntamento della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, giunta alla 76ª edizione. Una corsa impegnativa e non semplice da interpretare, che può aprire a diversi scenari.

Un percorso di 196,4 km, con 13 muri da affrontare, ultimi 60 dei quali tutti in pianura che potrebbero consentire agli sprinter di avere una chance. Chiaramente, la vera sfida per gli specialisti degli arrivi in volata sarà quella di assorbire le difficoltà nei primi due terzi di gara.

Per la conquista del successo il candidato numero uno è il belga Jasper Philipsen, dotato di un gran fondo e capace di prendersi la vittoria anche allo sprint. Chiaramente lo stesso discorso lo si può fare per l’altro campione belga Wout Van Aert, terzo ieri alla Omloop e sempre particolarmente a suo agio anche nelle volate di gruppo.

Si sperava in casa Italia di poter sfruttare la carta Jonathan Milan, per le sue caratteristiche. Sfortunatamente è arrivata una comunicazione da parte della Lidl-Trek sullo stato di salute del corridore nostrano. Milan, infatti, non sarà al via della prova odierna per via di un problema gastrointestinale, accusato ieri dopo la citata Omloop Het Nieuwsblad.

POST DELLA LIDL-TREK