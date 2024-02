ATP Rotterdam: Jannik Sinner vince un difficile primo set, poi lo sfortunato Raonic si ritira

Dura un set, molto combattuto, e appena due game del secondo il quarto di finale tra Jannik Sinner e Milos Raonic. Alla fine l’altoatesino stacca il biglietto per la semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam complice il ritiro del canadese per un problema al fianco destro. Jannik aveva dovuto faticare molto nella prima frazione, vinta per 7-6 al tie-break dopo che era stato avanti di un break e anche dopo aver annullato due set point sul 4-5.

Sicuramente c’è tanta sfortuna per Raonic, che in questa settimana a Rotterdam sembrava avesse ritrovato lo smalto perso dopo i tanti infortuni avuti negli ultimi tre anni. Sinner era comunque stato molto bravo a vincere la prima frazione e soprattutto adesso l’altoatesino si trova ad una sola vittoria dal diventare il numero numero tre del mondo. Si tratta anche del 200esimo successo a livello ATP per Sinner, che è il primo tennista nato negli anni 2000 a raggiungere questo traguardo.

Le statistiche della partita vedono un Raonic comunque da 11 ace e che ha vinto il 79% dei punti quando ha servito la prima. Una percentuale sicuramente alta, ma Sinner ha saputo fare ancora di meglio (81%). Jannik ha chiuso con 11 vincenti e 11 errori non forzati contro i 18 del canadese, che ha invece avut0 19 vincenti.

L’equilibrio di inizio primo set viene spezzato da Sinner nel quinto game, con l’altoatesino che sfrutta subito la palla break con l’errore di dritto di Raonic. Il canadese, però, replica immediatamente con il controbreak e sfrutta un game incerto al servizio dell’altoatesino. Nel decimo game Raonic ha anche due set point, ma sul primo è bravo Sinner con un diritto chirurgico, mentre sul secondo il dritto del canadese finisce fuori. L’altoatesino si salva e porta il set al tie-break, che viene vinto per 7-4 dall’azzurro.

Il secondo set come detto dura solamente due game, visto che sull’1-1 Raonic, che aveva già chiamato il medical timeout, è costretto al ritiro per l’infortunio al fianco destro. Sinner si qualifica per le semifinali dove affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, che ha battuto in due set il finlandese Ruusuvuori, in un remake della sfida di Coppa Davis dello scorso novembre. L’italiano è in vantaggio 2-0 nei precedenti e non ha mai perso un set contro il padrone di casa.