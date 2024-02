Perché Jannik Sinner ha vinto per ritiro: cosa è successo a Rotterdam contro Raonic

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale dell’ATP di Rotterdam 2024 a causa del ritiro del canadese Milos Raonic dopo appena due giochi nel secondo set. L’italiano si era aggiudicato un combattuto primo set per 7-6 (4), nel quale era stato avanti di un break (3-2), salvo cedere immediatamente il servizio (3-3) e poi annullare due set-point sul 4-5 e servizio da 15-40. Sull’1-1 della seconda frazione il 33enne della Foglia d’Acero è andato poi a stringere la mano all’arbitro, decretando la fine del match.

PERCHÉ SINNER HA VINTO PER RITIRO A ROTTERDAM

In vantaggio per 4-3 nel primo set, Raonic ha chiesto un medical time-out dopo aver accusato una fitta al fianco destro. L’ex n.3 del mondo si è quindi sdraiato a terra, effettuando dei movimenti con la gamba destra e facendosi trattare dal fisioterapista.

Il gioco è poi ripreso regolarmente, con il tennista di origine montenegrina che sembrava in grado di poter proseguire regolarmente l’incontro, tanto che un combattuto tie-break si era risolto in favore di Sinner grazie ad un solo mini-break.

Nel secondo parziale il dolore è diventato però insostenibile, portando il canadese ad interrompere anzitempo la contesa. Ricordiamo che Raonic si era ritirato anche agli Australian Open dopo due set contro Alex De Minaur. Nonostante i buoni propositi, con un fisico martoriato dagli infortuni non sarà semplice tornare ai fasti di un tempo quando si avvicinano i 34 anni.

Il match è durato così appena un’ora e cinque minuti. Ora Jannik Sinner se la vedrà in semifinale con l’olandese Tallon Griekspoor, con il quale è in vantaggio per 2-0 nei precedenti: vincendo sarebbe sicuro di scavalcare Daniil Medvedev lunedì 26 febbraio e diventare n.3 del mondo; per farlo già il 19 febbraio dovrà invece aggiudicarsi il torneo.