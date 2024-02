Cambia ancora il tabellone di Sinner a Rotterdam: fuori anche Rublev! E Dimitrov…

Jannik Sinner affronterà Milos Raonic ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam. L’appuntamento è per questa sera (secondo match dalle ore 19.30), quando il tennista italiano incrocerà il redivivo canadese, tornato in auge dopo un periodo complicato dal punto di vista fisico e in corsa grazie al ranking protetto.

Il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico contro il numero 309 al mondo, ma non dovrà sottovalutare la caratura dell’avversario soprattutto al servizio. In palio la qualificazione alla semifinale sul cemento olandese, da disputare contro il vincente del confronto tra il padrone di casa Griekspoor e il finlandese Ruusuvuori.

Guardando più in là, però, il tabellone di Jannik Sinner ha subito una nuova rivoluzione dopo le partite del pomeriggio. La finale annunciata sarebbe stata contro il russo Andrey Rublev, ma il numero 5 del ranking ATP ha perso contro l’australiano Alex de Minaur. Il numero 11 ha prevalso con il punteggio di 7-6(5), 4-6, 6-3 e affronterà in semifinale il grintoso bulgaro Grigor Dimitrov, che ha avuto la meglio sul kazako Alexander Shevchenko per 7-6(2), 3-6, 6-4.

Attenzione al numero 13 del ranking ATP, visto che sta attraversando un eccellente momento di forma e non sarà un rivale semplice da affrontare. Jannik Sinner è distante due vittorie dal diventare numero 3 al mondo: raggiungendo la finale sarebbe certo di operare il sorpasso sul russo Daniil Medvedev il 26 febbraio, in caso di successo nel torneo completerebbe l’operazione il 19 febbraio.