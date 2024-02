LIVE Vavassori-Alcaraz, ATP Buenos Aires 2024 in DIRETTA: l’azzurro non ha nulla da perdere contro il n.2 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di quarti di finale dell’ATP 250 di Buenos Aires tra Andrea Vavassori e Carlos Alcaraz.

L’azzurro potrà giocare a braccio sciolto, e quindi sarà ancora più pericoloso per il numero 3 del mondo, disperatamente in cerca di partite, lotta, fiducia e continuità. Come l’anno passato, quando per via di un infortunio lo spagnolo ripartì dall’Argentina, vincendo il titolo in finale su Cameron Norrie. Nella giornata di ieri, c’è stato l’esordio, tutt’altro che positivo, se non per il risultato che lo ha visto imporsi per 6-2, 7-5 sul qualificato argentino Camilo Ugo Carabelli. Alcaraz è sembrato concedere più di qualcosa in termini di continuità, ha regalato punti su punti all’argentino che si è trovato avanti di un break in entrambi i set.

La sensazione è che, per un ottimo Vavassori qui a Buenos Aires, l’impresa sia realizzabile. Certo, anche se Alcaraz è ben lontano dalla migliore versione, abbiamo sempre a che fare con un mostro, che lotta fino alla fine e vuole vincere a tutti i costi. Il torinese il suo torneo l’ha vinto, qualificandosi, e sconfiggendo al 1° turno T. Seyboth Wild e al 2° Laslo Djere. Secondo quarto di finale a livello ATP in carriera per Vavassori, che è anche in semifinale di doppio, con Simone Bolelli, e giocheranno domani la loro semifinale. Nel ranking, “wave” guadagna già circa 15 posizioni, assestandosi appena dentro la top 140. L’obiettivo top 100 è raggiungibile solo vincendo il torneo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Andrea Vavassori e Carlos Alcaraz, che prenderà il via non prima delle ore 22:30 sul Campo Centrale di Buenos Aires.