Carlos Alcaraz smuove il ranking ATP, ma Sinner può scendere sotto il muro dei 1000 punti di distacco! Gli scenari

Carlos Alcaraz sta partecipando al torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il fuoriclasse spagnolo ha deciso di ripartire dalla terra rossa sudamericana dopo l’eliminazione subita ai quarti di finale degli Australian Open per mano di Alexander Zverev, optando per una parentesi sul mattone tritato prima di tornare sul cemento in occasione dei due Masters 1000 in terra statunitense che caratterizzeranno il mese di aprile (Indian Wells e Miami).

Il 20enne ha usufruito di un bye al primo turno, agli ottavi di finale ha regolato in due set l’argentino Ugo Carabelli e stasera affronterà il nostro Andrea Vavassori, proveniente dalle qualificazioni e già capace di liquidare il brasiliano Seyboth Wild e il serbo Djere. L’iberico partirà con tutti i favori del pronostico e vuole sbarazzarsi anche del tennista italiano, per poi giocare la semifinale contro il vincente di Jarry-Etcheverry e l’eventuale atto conclusivo contro uno tra Lajovic, Diaz Acosta, Baez e Coria.

Carlos Alcaraz occupa il secondo posto nel ranking ATP con 9.055 punti e sta cercando di incrementare il proprio bottino: salirebbe a quota 9.105 punti in caso di successo su Vavassori, a 9.170 se arrivasse in finale, a 9.255 se alzasse al cielo il trofeo. Il tennista spagnolo si avvicinerebbe al numero 1, occupato dal serbo Novak Djokovic con 9.855 punti (ma il balcanico non dovrà difendere punti negli USA tra poche settimane…) e distanzierebbe il russo Daniil Medvedev, ora terzo con 8.265 punti e prossimo a perdere anche i 250 punti di Doha.

E il confronto con Jannik Sinner? L’azzurro è numero 4 al mondo con 7.870 punti prima del quarto di finale dell’ATP 500 di Rotterdam da giocare contro Milos Raonic. L’altoatesino balzerebbe a quota 7.970 in caso di passaggio del turno e a 8.100 in caso di successo in semifinale contro uno tra Griekspoor e Ruusuvuori, mentre il successo nel torneo (possibile una finale contro Andrey Rublev) lo farebbe balzare a 8.270 e gli permetterebbe di superare Medvedev già da lunedì 19 febbraio (nel caso di semplice accesso alla finale opererebbe il sorpasso sette giorni più tardi). Jannik Sinner potrebbe scendere sotto i 1.000 punti di distacco nei confronti di Carlos Alcaraz…